Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-апреле нарастили экспорт в дальнее зарубежье почти на 50%

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе-апреле нарастили экспорт продукции в страны дальнего зарубежья на 49%, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна Ружена Новицкая.

"На рынки дальнего зарубежья в целом за январь-апрель поставлено продукции на $105,2 млн, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предприятия концерна поставляют на эти рынки практически всю номенклатуру выпускаемой продукции - от пиломатериалов до мебели, бумаги и картона", - отметила пресс-секретарь.

Первую позицию в объеме экспорта занимает фанера ($22 млн), затем древесноволокнистые плиты ($17,8 млн), мебель ($12,2 млн), далее древесностружечные плиты ($10,2 млн), бумага и картон ($10,8 млн).

В целом за январь-апрель предприятия концерна "Беллесбумпром" экспортировали продукции на $170,6 млн, что на 45,7% больше, чем за январь-апрель в 2017 года. География экспорта охватила 54 страны. К числу новых рынков сбыта добавилась Финляндия, куда недавно была поставлена первая партия древесных плит.

За четыре месяца 2018 года доля поставок продукции в страны вне СНГ в общем объеме экспорта достигла 51,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 8 процентных пунктов. По сравнению с январем-мартом 2018 года - на 1,1 процентного пункта. "Таким образом, идет планомерный устойчивый рост поставок продукции на перспективные и наиболее премиальные рынки сбыта. Наблюдается устойчивая положительная тенденция роста отгрузок в страны Европейского союза. Доля поставок продукции в них за четыре месяца составила 47,3%, в аналогичном периоде прошлого года - 40%", - пояснила Ружена Новицкая.-0-