Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре увеличили производство продукции на 17,5%

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре нарастили объемы производства продукции до Br968,8 млн, что на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Рост объемов производства демонстрируют предприятия разных секторов: в деревообработке, включая производство мебели, продукции выпущено на 18,2% больше, чем в соответствующем периоде 2017-го, в целлюлозно-бумажном производстве - на 22,4% больше. Наибольшие темпы роста объемов производства демонстрируют производители фанеры (на 72,1% больше) и древесноволокнистых плит (на 22,6%). Производство бумаги и картона выросло на 20,7%, мебели - на 16,3%, древесностружечных плит - на 6,1%. Кроме того, на 13,3% увеличено производство различных пиломатериалов, на 40,2% - топливной щепы, на 27,6% - древесных топливных брикетов, на 8,9% - топливных гранул (пеллет).

За январь-сентябрь предприятия нарастили производство импортозамещающей продукции на 32,5% - до $368,1 млн. Выпуск продукции осуществлялся по 38 товарным позициям. Это сульфатная беленая целлюлоза, различные виды древесных плит, бумаги, картона, обоев и другие товары.

За девять месяцев предприятия концерна для производства продукции переработали 3,8 млн куб.м древесины (на 12% больше).

Предприятия экспортировали 69% от общего объема произведенной продукции. География поставок в настоящее время охватывает 57 стран.

Рентабельность продаж в целом по промышленным организациям концерна составила 8,3%, по предприятиям с госдолей более 50% - 9,3%, что выше уровня прошлого года на 4,9 процентного пункта.-0-