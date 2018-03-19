Предприятия "Беллесбумпрома" в январе увеличили экспорт в Россию на 34,6%

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе текущего года по сравнению с январем 2017-го увеличили экспорт в Россию на 34,6%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

За 2017 год предприятия концерна увеличили экспорт в Россию по сравнению с 2016-м на 24,2% - до $151 млн. Продукция поставлялась в 74 российских региона. Наибольшие объемы отгружены в Москву и Московскую область (на $35 млн). Среди наиболее крупных потребителей белорусской продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства также Калужская область ($15,2 млн), Брянская область ($11,7 млн), Санкт-Петербург ($9,6 млн), Ростовская область ($8 млн), Краснодарский край ($7,2 млн).

На российский рынок поставляется весь спектр производимой предприятиями концерна продукции. Это различные древесные плиты, фанера, мебель, пиломатериалы, окна, двери, бумага, картон, спички, разные виды тары и упаковки, продукты лесохимии и прочее. При этом основную позицию в экспорте предприятий концерна в Россию занимает мебель. В 2017 году на российский рынок поставлено мебели на $68,4 млн, а это 45,2% от общего объема экспорта предприятий "Беллесбумпрома" в эту страну. На второй позиции находятся бумага и картон ($22,4 млн), на третьей - древесноволокнистые плиты ($20,6 млн), на четвертой - древесностружечные плиты ($18,8 млн).

По словам председателя концерна Юрия Назарова, Россия для предприятий концерна "Беллесбумпром" традиционно является основным рынком сбыта производимой продукции. В общем объеме экспортных поставок доля России занимает более 35%. "Наша задача на 2018 год - увеличение поставок мебели в ЕС. Однако основные объемы мебели мы продолжаем экспортировать на российский рынок. Мы, безусловно, не собираемся уходить оттуда, он останется для нас основным по нескольким простым причинам: у нас одинаковый менталитет, вкус, подходы к производству и приобретению мебели", - отметил он.-0-