Предприятия "Беллесбупрома" в 2017 году нарастили экспорт мебели в страны ЕС более чем на 20%

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбупрома" в 2017 году нарастили экспорт мебели в страны ЕС на 23,6%, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Экспорт белорусской мебели за последние 11 лет вырос почти в 1,5 раза и достиг в 2017 году $438,6 млн. Из этого объема 26% - экспорт предприятий концерна. Сейчас перед ними поставлена задача по активному освоению европейского рынка. В 2017 году предприятия концерна увеличили поставки мебели в страны Европейского союза на 23,6%", - сказал Юрий Назаров.
Значительных успехов в этом направлении добилось ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев". В общем объеме экспорта холдинга почти 34% приходится на Европейский союз. Еще два года назад эта цифра составляла 17,3%.
Перспективным направлением является создание экспортно ориентированных мебельных предприятий с европейским капиталом на территории Беларуси. В январе 2018 года подписано соглашение с европейской компанией Polipol о создании на территории ОАО "Ивацевичдрев" производства мягкой мебели для ее поставки на европейский рынок.
Общий объем экспорта продукции предприятий концерна в 2017 году вырос более чем на 42% и составил $427 млн. В дальнее зарубежье отгружено 44,8% продукции, что на 2,2% больше, чем в 2016 году. В целом предприятия концерна в 2017 году экспортировали продукцию в 62 страны. Из новых рынков можно отметить Канаду, Ирак, Сирию, Бразилию, Иорданию.-0-
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