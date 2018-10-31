Предприятия "Белнефтехима" участвуют в сельхозвыставке в Румынии

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Белнефтехим" участвуют в международной сельскохозяйственной выставке INDAGRA, которая проходит с 31 октября по 4 ноября в Бухаресте. Об этом БЕЛТА сообщили в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Гомельский химический завод представляет комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения для минерального питания сельскохозяйственных культур.

Завод горного воска презентует на выставке антислеживатель для минеральных удобрений. Также в экспозиции представлены высококачественные воски для защиты резины от озонового старения, парафиновые эмульсии для защиты древесины от воздействия влаги и разбухания, масла для защиты металлических изделий от коррозии и модельные составы для точного литья деталей сложной геометрической формы.

"Белшина" демонстрирует шины для сельскохозяйственной техники. Предприятие выпускает более 300 типоразмеров летних, зимних и всесезонных шин для легковых и грузовых автомобилей, строительно-дорожных машин, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

"Могилевхимволокно" предлагает широкий ассортимент полиэфирных волокон, нитей и жгутов, а также напорные пожарные рукава, полиэфирные шнуры, полимерные пленки для пищевой промышленности, сельского хозяйства и технических сфер.

Термостойкие нити "Арселон", не имеющие аналогов в мире, презентует предприятие "СветлогорскХимволокно". Инновационное волокно не горит, не плавится, отталкивает воду, обладает максимальной прочностью и электросопротивлением. Уникальные нити могут применяться для пошива спецодежды и защитного текстиля для отелей, при производстве шлангов, шин и высокотемпературных фильтров. Представлены также полиэфирные нити, углеродные ткани, полипропиленовая тара и трикотажное полотно.

Сегодня белорусскую экспозицию посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич.

Выставочным оператором коллективного стенда предприятий "Белнефтехима" является предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-