21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия холдинга деревообработки в I квартале сработали с рентабельностью 6%, сообщил сегодня журналистам председатель правления Банка развития Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня холдинг деревообрабатывающей промышленности по итогам трех месяцев имеет рентабельность производственной деятельности более 6%. Два года назад эта цифра была минус 18%", - сказал Сергей Румас. Он отметил, что это не предел, результаты 2018 года будут гораздо лучше.

При этом глава Банка развития уточнил, что ровными по всем предприятиям показатели по рентабельности нельзя назвать. "Есть хорошие предприятия, такие как "Мостовдрев" и "Речицадрев" - это два безусловных лидера, рентабельность производственной деятельности которых перевалила за 20%. Они у нас локомотивы. Два предприятия у нас пока находятся в отрицательной зоне, но мы видим и там положительную динамику", - заявил он. Речь идет о таких предприятиях, как "Витебскдрев" и "Фондок" (по результатам прошлого месяца это предприятие уже вышло на рентабельную работу).

Сергей Румас подчеркнул, что деревообработка - это уже далеко не та отрасль, какой она была два года назад. "Сегодня каждое предприятие деревообработки - нормально функционирующее промышленное предприятие, которое своевременно рассчитывается по всем своим обязательствам. Ни у одного сегодня нет задолженности по кредитам перед каким-либо коммерческим банком. И сегодня банки уже конкурируют между собой за право обслуживать эти предприятия. В связи с подписанием меморандума мы предложим предприятиям обслуживаться в Беларусбанке", - рассказал он.

По словам главы Банка развития, сейчас четыре из девяти предприятий холдинга уже обслуживаются в Беларусбанке. При этом банк так или иначе работает практически со всеми компаниями холдинга. "Беларусбанк рассматривает варианты, чтобы получить по ним потоки, зарплатные проекты, в том числе и финансирование оборотного капитала. Предприятия деревообработки поддерживают тот объем кредитов, который у них был сформирован. Практически ни одно из них не нуждается в дополнительном финансировании, но, как и любое предприятие, нуждается в оборотке", - пояснил он.

Банк развития и Беларусбанк подписали сегодня меморандум о сотрудничестве. Сергей Румас пояснил, что подписание меморандума не означает, что Банк развития будет работать исключительно с этим коммерческим банком. "Мы не можем навязать Беларусбанку быть нашим партнером, но мы будем этому банку в первую очередь предлагать участвовать в наших проектах. Есть целый ряд сфер деятельности, где объединение с коммерческим банком делает реализацию наших проектов намного эффективнее - это инвестиционные проекты, работа на внешних рынках, экспортное финансирование", - пояснил он.

Меморандум призван определить базовые принципы и направления сотрудничества между Банком развития как национальным институтом развития и Беларусбанком как крупнейшим системообразующим коммерческим банком страны. Данный документ будет способствовать достижению синергетического эффекта от взаимодействия двух финансовых институтов для решения задач по укреплению национальной экономики, стимулированию деловой активности и повышению экспортного потенциала Беларуси.-0-