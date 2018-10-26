Предприятия Минпрома Беларуси поставят в Украину технику на $73,5 млн

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На I Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле предприятия Министерства промышленности Беларуси заключили экспортные контракты на $73,5 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минпрома Владимир Подоляк.

Контракты с украинскими партнерами заключили Минский тракторный завод, Белорусский автомобильный завод, Минский моторный завод, "Могилевлифтмаш" и другие предприятия. Были подписаны также дилерские договоры.

Республиканская ассоциация предприятий промышленности "БелАПП" и Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) подписали меморандум о развитии сотрудничества. Он призван способствовать развитию производственной кооперации, созданию совместных производств, открытию объектов товаропроводящих сетей и представительств предприятий - членов "БелАПП" и УСПП.

В Гомеле на открытой и закрытой площадках действовала выставка белорусской техники - более 100 комбайнов, погрузчиков, тракторов, автокомпонентов, легковых автомобилей. Свою продукцию представили "Амкодор", МТЗ, "Бобруйскагромаш", "Гомсельмаш", БАТЭ, БМЗ, "БЕЛДЖИ" и др.

В январе-августе экспорт предприятий Минпрома Беларуси в Украину составил $265,5 млн, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Среди основных экспортеров - МТЗ, БелАЗ, "Атлант", "Гомсельмаш", "БЗТДиА", БАТЭ, "Могилевлифтмаш", Минский моторный завод.-0-