Предприятия Минпрома в 2018 году начали экспорт продукции в 23 новые страны

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства промышленности в 2018 году начали экспорт продукции в 23 новые страны, сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметил тенденцию подъема промышленного производства. Министерство промышленности по итогам первого квартала текущего года продемонстрировало достаточно хорошие результаты. Так, темп роста объема промышленного производства за этот период составил более 117%, экспорта 127%. "Самое главное, что в первом квартале мы экспортировали товары в 93 страны. В этом году мы расширили свою зону экспорта на 23 новых рынка", - уточнил Сергей Гунько.

По его словам, работа по диверсификации экспортных рынков, проведенная Минпромом в 2017 году и в январе-марте текущего года, дает положительный результат. Так, в 2017 году доля России в общем объеме экспорта промышленности составила 60%, сегодня - практически 50%. Причем 23 новых рынка - это страны не только "дальней дуги". Возросли поставки в страны Европы: в прошлом году доля европейских стран в общем объеме экспорта составляла 19%, в настоящее время - уже 23%. "Мы находим покупателей своей техники и на территории Европейского союза, - добавил замминистра. - Например, по станкостроению мы вышли на рынок Германии - традиционный рынок по производству станков".

На вопрос, сохранятся ли положительные тенденции в ближайшие годы, Сергей Гунько заметил, что спрос никуда не денется и фактически закупки новой техники производятся за счет прошлого мирового кризиса. В качестве примера он привел продажи автомобилей завода "БЕЛДЖИ", которые растут каждый месяц. Причем белорусские потребители покупают автомобили Geely Atlas в самой дорогой комплектации.-0-