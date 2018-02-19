Предприятия Минсельхозпрода в 2017 году нарастили экспорт продукции в Грузию в 2,9 раза

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в 2017 году нарастили экспорт продукции в Грузию в 2,9 раза, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году очень хорошо развивались экспортные поставки сельхозпродукции в Грузию. Экспорт вырос в 2,9 раза, причем за счет открытия в этой стране белорусской сети магазинов. В этих специализированных магазинах торгуют исключительно белорусскими товарами: мясо-молочной продукцией, бакалейными, кондитерскими, алкогольными товарами, хлебобулочными изделиями. По последней информации, таких магазинов в Грузии уже девять. Это направление развивается не только в столице, но и в регионах страны", - сказал Алексей Богданов.

Беларусь работает над тем, чтобы в этом году расширить ассортимент сельхозпродукции, поставляемой в Грузию, увеличить количество специализированных белорусских магазинов и войти в торговые сети. "Для нас важно, чтобы наши товары были представлены не только в малых специализированных магазинах, но и в крупных грузинских торговых сетях", - подчеркнул начальник главного управления ВЭД.-0-