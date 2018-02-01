Предприятия молочной промышленности Беларуси стали производить больше масла и сгущенки

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия молочной промышленности Беларуси стали производить больше масла и сгущенного молока. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова на семинаре "Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности", передает корреспондент БЕЛТА.

"Структура переработки молока изменилась - снижены объемы производства сыра и цельномолочной продукции. Больше ресурса молока было направлено на выработку масла и молока концентрированного сгущенного. Это связано в том числе с ситуацией на внешних рынках. Повышенный спрос на масло животное в 2017 году повлек рост цен, к январю 2018 года цена достигала $6 за 1 кг. Поэтому значительно увеличилась выработка этого продукта", - отметила Мария Климова.

По оперативным данным, в Беларуси в 2017 году произведено свыше 7,3 млн т молока, темп роста составил 102,5% к уровню 2016 года. Уровень производства молока на душу населения превышает показатели некоторых стран ЕС и ЕАЭС - среднем 752 кг на одного человека. Ассортимент молочной промышленности насчитывает более 1,5 тыс. наименований, в том числе около 30 наименований сливочного масла, 330 наименований сыра, более 700 - цельномолочной продукции.

В научно-практическом семинаре "Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности", который проходит на базе РУП "Институт мясо-молочной промышленности", принимают участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концерна "Белгоспищепром", специалисты предприятий молочной и пивоваренной промышленности Беларуси, международные компании-производители оборудования для пищевой промышленности (Россия, Чехия, Польша, Италия). В ходе семинара обсуждается опыт внедрения инновационных технологий, который позволил предприятиям оптимизировать этапы производственного процесса, уменьшить расходы на утилизацию, начать производство новых продуктов, получить конкурентные преимущества и в целом повысить экономическую эффективность производства продукции.-0-