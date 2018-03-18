Председатель ЕЭК: страны ЕАЭС будут работать над созданием евразийских брендов

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны ЕАЭС будут работать над созданием евразийских брендов. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян 18 марта в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что удельный вес несырьевых товаров во взаимной торговле стран ЕАЭС растет, и по прогнозам, в 2018 году эта тенденция будет продолжаться. "Здесь мы видим серьезный драйвер для стимулирования экономического роста", - сказал он.

При этом Тигран Саркисян высказал сожаление, что пока нет евразийских брендов, крупных проектов, в которых бы участвовали все страны. Сейчас идет работа над этим и уже выявлено порядка 12 направлений, где есть потенциал для совместной реализации проектов. "Если нам удастся сформировать евразийские бренды, это позволит вместе выйти на внешние рынки третьих стран", - подчеркнул председатель ЕЭК.

В числе направлений, которые рассматриваются в таком ключе, - это электротехническая промышленность, техническая отрасль. "Это предприятия, которые традиционно между собой работали и которые сегодня хотят воспользоваться существующими кооперационными связями, и сформировать первый евразийский бренд. Мы предложили им нашу технологическую платформу, чтобы они воспользовались этим инструментом, который создан в Евразийском союзе, и чтобы на ее базе мы могли реализовать этот потенциал", - рассказал Тигран Саркисян.

В настоящее время также ведутся интенсивные переговоры с ювелирами, которым тоже интересно создание общего бренда. Это означает, что необходимо свести позиции в этой сфере пяти стран.

Председатель ЕЭК также коснулся темы первых результатов вступившего с 1 января Таможенного кодекса. "Это очень продвинутый документ, он нацелен на будущее. Мы фиксируем положительное то, что время, которое тратит наш бизнес на оформление документов, на декларирование своих товаров, на общение с таможенными службами, резко сократилось. И если в соответствии с кодексом это время не должно превышать четырех часов, то из Беларуси мы получили информацию, что когда нет очередей, все формальности можно завершить за один час", - сказал он.

Превышения четырехчасового лимита не обнаружено пока и по другим границам.-0-