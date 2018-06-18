Премии СНГ в области качества удостоены 14 предприятий

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг удостоены 14 предприятий. Церемония вручения состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

От Беларуси победителями стали ОАО "Моготекс" (Могилев), ОАО "Гродненский мясокомбинат", УО "Гродненский государственный медицинский университет". Дипломантом признано РУП "Национальный аэропорт Минск".

Как отметил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, белорусские предприятия традиционно присутствуют в числе победителей.

Среди победителей также предприятия и организации из Азербайджана (Azertexnolayn, производство стальных труб; Gazelli Group, производство парфюмерии), Казахстана (Karlskrona LC AB, производство насосов; Petroleum, услуги; "Ордабасы кус", производство продовольствия и сельхозпродукции) и России (Региональный технический колледж в городе Мирный (Якутия), Национальный исследовательский университет "МЭИ", Российские железные дороги, "Инпредсервис", обслуживание иностранных представительств; Кубанский государственный технологический университет).

Десяти организациям присвоено звание лауреатов конкурса, четыре удостоены звания дипломантов. Лауреатам и дипломантам вручены дипломы и призы, а также представлено право использования эмблемы премии СНГ в течение трех лет. Информация о них размещена на сайтах межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ, Госстандарта Беларуси.

Премия Содружества за достижения в области качества продукции и услуг - самая престижная награда в СНГ, которая вручается лучшим организациям, достигшим значительных успехов в области качества продукции и услуг. Ее цели - стимулирование производства высококачественной и конкурентоспособной продукции, оказания высококачественной услуги, повышение экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей стран СНГ как на рынке Содружества, так и на мировом. Конкурс на соискание премии проводится в два этапа. На республиканском оценку претендентам дают национальные органы по стандартизации, метрологии и сертификации. Лучшие организации СНГ определяют экспертные комиссии.-0-