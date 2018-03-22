Пресс-конференция о подготовке к посевной кампании пройдет в пресс-центре БЕЛТА 26 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Посевная кампания - 2018" состоится в пресс-центре БЕЛТА 26 марта в 12.00.
О готовности сельхозорганизаций к весенним полевым работам, о состоянии озимых, структуре посевных площадей и оптимальных сроках сева в различных регионах страны расскажут заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун и начальник главного управления техпрогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович.
Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра.
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