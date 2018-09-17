Презентация "Великого камня" прошла в парке высоких технологий в Шанхае

17 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Презентация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" состоялась в парке высоких технологий "Чжанцзян" в Шанхае. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Были также презентованы инвестиционные возможности Беларуси. Мероприятие, прошедшее в соответствии с осуществлением концепции "Один пояс, один путь", было организовано компанией по развитию индустриального парка, генеральным консульством Беларуси в Шанхае и комитетом по науке и технологиям Шанхая при поддержке народного правительства района Пудун и администрации парка высоких технологий "Чжанцзян".

В презентации приняли участие более 50 руководителей и представителей шанхайских компаний и предприятий. О состоянии и перспективах развития белорусско-китайского сотрудничества в своих выступлениях рассказали генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель, заместитель главы администрации Китайско-белорусского индустриального парка Игорь Лещенок, руководители СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", комитета по науке и технологиям Шанхая. Выступили руководители подразделения Банка Китая в шанхайской зоне свободной торговли и шанхайской компании "Аовэй" - резидента индустриального парка.

Во время мероприятия Игорь Лещенок дал интервью журналистам Шанхайской медиагруппы.-0-