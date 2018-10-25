Президент поддержал предложение отменить указ о лжепредпринимательстве - Турчин

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение отменить указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств", рассказал в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" первый заместитель премьер-министра, глава Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, сообщает БЕЛТА.

"Мы предложили Президенту рассмотреть возможность, имплементировав нормы, которые позволят поставить заслон лжепредпринимательским структурам, в иные нормативные правовые акты, отменить указ №488. Президент поддержал эту инициативу и дал поручение внести предложения - какие нормы в какие законы, указы, декреты надо внести, обсудить это с Комитетом госконтроля", - сказал Александр Турчин.

По его словам, бизнес не выступает против формирования реестра так называемых лжепредпринимательских структур. "Другой вопрос - на основании чего мы формируем этот реестр. Если мы говорим, что ты не находишься по месту регистрации и сразу попадаешь в реестр - наверное, это не совсем правильно", - считает первый вице-премьер.

Говоря о готовящейся новой редакции Налогового кодекса, Александр Турчин отметил, что его нельзя назвать "идеальным документом", но в нем достаточно много хороших новаций. В перспективе он ожидает кардинального упрощения налоговой системы со снижением налоговой нагрузки на бизнес. Также необходимо будет заняться отчислениями в Фонд социальной защиты.-0-