Продажи новых автомобилей в Беларуси в 2018 году вырастут более чем в 1,5 раза - БАА

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По прогнозам Белорусской автомобильной ассоциации, в 2018 году объемы продаж новых автомобилей в Беларуси вырастут на 56% по сравнению с прошлым годом. Такая информация размещена на сайте БАА, сообщает БЕЛТА.

У официальных дилеров легковой и коммерческой техники в июле-сентябре было приобретено свыше 14,2 тыс. автомобилей. Это на 58% больше, чем за аналогичный период 2017 года, и в два раза больше показателя третьего квартала 2016 года. Больше всего в июле-сентябре продано новых автомобилей Renault (3 065), LADA (2 975), Volkswagen (1 851). Автомобили белорусской сборки Geely поднялись в этом рейтинге на 4-е место.

"Несмотря на то, что по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет наблюдается значительный рост продаж новых автомобилей, третий квартал этого года показал минимальный прирост ко второму кварталу, что говорит о затухании темпов роста рынка", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель правления БАА Сергей Михневич, основным драйвером роста рынка в этом году была доступность условий кредитования и лизинга.

Замедление же роста вызвано увеличением количества отказов физлицам в кредитовании и лизинге, а также насыщением рынка и снижением потенциала спроса.-0-