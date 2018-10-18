Продукция концерна "Беллегпром" представлена на выставке в Вильнюсе

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке текстиля и моды в Вильнюсе представлена продукция предприятия, входящего в концерн "Беллегпром". Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.

Самая большая ярмарка текстиля и моды в балтийских государствах Baltic Fashion & Textile Vilnius проходит 18-20 октября в литовском выставочном конгресс-центре LITEXPO.

"Концерн "Беллегпром" представляет могилевское предприятие ОАО "Лента". Белорусские льняные ткани - компания BeLinOr Textile, - проинформировали в концерне. - BeLinOr Textile была основана в 2006 году членом Торгово-промышленной палаты Эстонии. Она официальный представитель Оршанского льнокомбината в Евросоюзе. Белорусская доля в компании составляет 51%, Эстонии - 49%".

Выставка традиционно собирает производителей текстиля, одежды, трикотажных и кожаных изделий, обуви. Свою продукцию там представляют около 460 компаний из 25 стран мира.-0-