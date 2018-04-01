Проект глоссария терминов блокчейн-экономики ЕЭК на 80% основан на декрете №8

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия при составлении глоссария терминов блокчейн-экономики использовала белорусский опыт и конкретно - глоссарий декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Об этом заявил в эфире передачи "Главный эфир" на канале "Беларусь 1" член Совета по развитию предпринимательства Денис Алейников, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день к нам проявляет интерес ЕЭК, где уже подготовлен первый проект глоссария терминов блокчейн-экономики, включая криптовалюты, токены, смарт-контракт и прочие. Приятно, что на 80% этот проект глоссария ЕЭК создан на базе глоссария декрета №8", - сказал Денис Алейников.

Поясняя суть самого документа о развитии цифровой экономики, он отметил, что декрет не посвящен одному лишь блокчейну, а опосредует реализацию около 40 важных видов деятельности в технологической сфере. "Это и развитие IT-образования, и программы развития беспилотного транспорта, искусственного интеллекта, киберспорта и так далее. А блокчейн выступил точкой роста интересов, он организовал виральную (от англ. viral - вирусный) рекламу нашей страны по всему миру", - добавил Денис Алейников.

Он подчеркнул, что теперь при упоминании Беларуси собеседники из других стран вспоминают не только чистые улицы, хорошие продукты, но еще и такие слова и понятия, как цифра, блокчейн, декрет №8. "Интернет объединил технологический мир, и мы как его неотъемлемая часть вполне можем поспорить за право стать его центром, - отметил Денис Алейников. - Разговаривая с ребятами из сферы технологий в Москве, я вижу восхищение в глазах по поводу такого прорыва на государственном уровне".

Происходящие в стране реформы влияют и на интерес крупных игроков рынка. Денис Алейников прогнозирует, что если сейчас Парк высоких технологий уже привлекает широкий срез технологического сообщества разных стран (от развивающихся стартапов до серьезных компаний среднего уровня), то это лишь первая волна интереса, которая примерно за два года приведет к нам титанов отрасли.-0-