21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект национального павильона Беларуси на "ЭКСПО-2020" планируется разработать до сентября 2018 года, сообщил сегодня журналистам директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Валерий Садохо, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас разработан сетевой график всего процесса и в соответствии с ним в сентябре мы должны утвердить проект (национального павильона. - Прим. БЕЛТА) и быть готовыми приступить к строительству", - пояснил Валерий Садохо.

Директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен отметил, что подготовка к участию в "ЭКСПО-2020" организована в несколько этапов. Один из них - выбор инжиниринговой компании, которая будет заниматься подготовкой к проектированию и строительству белорусского павильона, а также контролировать весь этот процесс. "Что касается инжиниринговой компании, она уже определена - буквально вчера. Следующий этап - выбор генерального застройщика, который будет проектировать и строить сам объект", - сказал он.

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