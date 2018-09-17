Проект по маркировке меховых изделий в ЕАЭС идентификационными знаками не будет прерываться

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение, которое обеспечит непрерывность реализации пилотного проекта по маркировке меховых изделий идентификационными знаками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Для обеспечения непрерывности реализации проекта по маркировке меховых изделий внесены изменения в некоторые решения Совета ЕЭК, касающиеся проекта. Это необходимо в связи с тем, что после вступления в силу соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, которое сейчас проходит внутригосударственные процедуры в странах союза, прекратит действовать принятое ранее соглашение о реализации пилотного проекта по маркировке меховых изделий", - пояснили в ЕЭК.

Согласно соглашению о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС, требования к структуре и формату информации, передаваемой эмитентами контрольных (идентификационных) знаков и участниками оборота маркируемых товаров в уполномоченные органы государств - членов ЕАЭС, а также сроки передачи такой информации будут устанавливаться не Советом ЕЭК, а законодательством стран ЕАЭС. "При этом в минимальный состав сведений о маркированном товаре, доступ к которым должен предоставляться потребителям и иным заинтересованным лицам, войдут: наименование товара, его разновидность (вид меха, цвет, размер, модель), бренд, изображение товара, идентификатор контрольного знака и страна происхождения", - добавили в пресс-службе.-0-