Проект по производству узлов рулевого управления для автотехники реализуют в Борисове

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по созданию современного гибкого автоматизированного производства узлов рулевого управления для комплектации автомобильной техники реализуется в ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Проект выполняется в соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Выпускаемая продукция будет иметь технические характеристики на уровне мировых аналогов и конкурентную цену, позволит заместить поставки из-за рубежа и расширить рынок поставок рулевых систем в страны ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии также работают над совершенствованием и расширением диапазона шарико-винтовых пар для применения в станочных парках и рулевых механизмах легковых и грузовых автомобилей.

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин встретился с руководством и трудовым коллективом ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель". Во время встречи обсуждались вопросы технического перевооружения и модернизации производства, перспективы выпуска новых высокотехнологичных товаров. "Создание инновационной и наукоемкой продукции, способной конкурировать на глобальных рынках, - важнейшая задача не только предприятия, но и производственного сектора в целом. Во всем мире делается акцент на развитии инновационной экономики, и наша страна не исключение. В Беларуси реализуется Государственная программа инновационного развития на 2016-2020 годы, в которую включены проекты, связанные с высокими технологиями и созданием высокотехнологичных производств", - сказал Александр Шумилин.

ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель" - специализированное предприятие, производящее компоненты рулевого управления для широкого спектра автомобильной техники: рулевые механизмы, насосы, гидроцилиндры и др.-0-