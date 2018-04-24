Проект указа о кадастровой оценке объектов недвижимого имущества разработан в Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О кадастровой оценке объектов недвижимого имущества" был представлен на заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Государственном комитете по имуществу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Согласно проекту указа работы по кадастровой оценке всей зарегистрированной и незарегистрированной недвижимости в регистре недвижимого имущества в Беларуси предполагается осуществить в течение шести лет - с 2019 по 2025 год. В дальнейшем, с 2025 года, кадастровую стоимость по первой группе недвижимости (жилая многоквартирная, жилая усадебная, нежилая) планируется актуализировать с периодичностью раз в три года.

В процессе выполнения работ по кадастровой оценке проектом указа предусмотрены процедуры по разработке методологии и программного обеспечения массового сбора данных о недвижимости. Планируется осуществлять сбор или восполнение недостающих характеристик в отношении объектов недвижимости, а также получение кадастровой стоимости единых объектов недвижимости, разработка системы апелляции и обжалования результатов кадастровой оценки.

"Появление в Беларуси кадастровой стоимости объектов недвижимости создаст предпосылки к переходу на налогообложение недвижимости от ее рыночной стоимости, что отвечает одному из главных принципов налогообложения - принципу справедливости. Помимо этого, кадастровая стоимость может быть использована более чем в десяти других направлениях: статистика, банковская сфера, страхование, инвестиции, продажа недвижимости, бухучет и др.", - пояснили в пресс-службе.

На заседании совета заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства Дмитрий Ритвинский ознакомил присутствующих с ходом и результатами пилотного проекта по массовой кадастровой оценке недвижимости в Кобринском районе и Советском районе Минска. В частности, были приведены примеры несправедливых различий в величине стоимости, используемой в настоящее время для расчета налога на недвижимость, и кадастровой стоимости объекта, определенной в процессе кадастровой оценки на основании рыночных данных. Была обоснована необходимость создания системы кадастровой оценки в Беларуси.-0-