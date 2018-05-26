Проекты разработанных в развитие декрета №7 нормативно-правовых актов внесены в Совмин

26 мая, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Проекты нормативно-правовых актов, разработанных в развитие декрета №7, внесены на рассмотрение в Совет Министров. Об этом сообщила сегодня журналистам директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок во время трудовой акции, приуроченной к 27-летию принятия закона о предпринимательстве, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время был принят довольно большой пакет документов, направленных на улучшение бизенс-климата, активизацию деловой активности. В первую очередь речь идет о декрете №7, а также его подзаконных актах. Ряд из них уже приняты и работают, часть подготовленных и согласованных проектов находятся на рассмотрении в Совмине. Мы ждем их в ближайшее время", - сказала Ирина Бабаченок.

При этом в декрет о развитии предпринимательства были включены и нормы прямого действия. "Говорить об эффективности этих мер пока рано, но в качестве примера можно привести такую новацию декрета, как уведомительный принцип начала работы. Сегодня мы уже можем говорить, что данная норма работает эффективно. За два месяца действия по такому принципу начали работу около 1,4 тыс. субъектов хозяйствования. Это хороший показатель для такого короткого срока", - заметила директор департамента.

Ирина Бабаченок также сообщила, что указ о лицензировании внесен в Администрацию Президента. "Документ находится там на рассмотрении. Этот указ комплексный, охватывает много видов деятельности, поэтому здесь, скорее, нужно ратовать за качество, нежели за скорость, - добавила она. - В целом с принятием декрета №7 и других документов подготовлена достаточно хорошая правовая база для ведения бизнеса. Сегодня наша задача - наращивание критической массы самого бизнеса, восстановление тех значений, которые мы несколько утратили за последние два года".

Представитель Минэкономики рассказала, что в ближайшие годы планируется увеличивать число бизнес-инкубаторов в стране. "У нас есть планы по наращиванию числа бизнес-инкубаторов. Эти цифры заложены в программе по развитию малого и среднего предпринимательства в Беларуси. В этом направлении мы работаем и в рамках программ международной технической помощи", - отметила она.

Трудовая акция, приуроченная к 27-летию принятия закона о предпринимательстве, прошла сегодня на территории усадебно-паркового комплекса деревни Комарово. Участие в ней приняли представители органов госуправления, лидеры бизнес-ассоциаций и известные предприниматели. Участники акции поработали на благоустройстве усадебно-паркового комплекса, а перед этим посетили предприятия малого и среднего бизнеса, которые получили финансовую поддержку по проекту Евросоюза по развитию сельского предпринимательства.

Деревня Комарово Мядельского района стала центром поддержки местных предпринимателей после того, как в 2017 году здесь открылся бизнес-инкубатор. Желающие создать свой бизнес проходят здесь обучение, получают консультации и стартовый капитал. Проект реализуется при поддержке Европейского союза. Для жителей Мядельского, Сморгонского, Поставского и Островецкого районов созданы благоприятные условия для запуска собственного дела. В настоящее время около 60 человек прошли обучение в Школе сельского бизнеса в Комарово. Первые слушатели начали изучать основы бизнес-планирования в июне 2017 года.

Самые перспективные бизнес-идеи получили финансовую поддержку от 2 тыс. до 10 тыс. евро от проекта "Развитие сельских территорий в Республике Беларусь: повышение роли сельского предпринимательства в РБ путем создания и запуска в Комарово сельского бизнес-инкубатора". Общий фонд проекта составляет 182 тыс. евро.

В настоящее время большая часть поддержанных проектом местных инициатив еще закупает оборудование и готовится принять первых клиентов. Официально запустились уже четыре стартапа. В Островецком районе занимается ремонтом и пошивом одежды Людмила Стручко. В Сморгонском районе Александра Чижевская наладила производство экологичных деревянных окон, Вероника Щуровская шьет наборы для крещения детей и украшает вышивкой различные изделия, Денис Серкевич расширил бизнес по ремонту автомобилей.-0-