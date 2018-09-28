Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-августе составил Br3,4 млрд

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-августе 2018 года составил Br3,4 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-август сложился в сумме Br4,7 млрд.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,4 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br20 млн, Фонда гражданской авиации - Br8,2 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-август сложились в сумме Br33 млрд, или 71,4% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br15,4 млрд, или 73,6%.

Поступление НДС составило Br7,1 млрд, или 70,3%. Налога на прибыль поступило Br2 млрд, или 60,9%. Акцизы поступили в сумме Br1,7 млрд, или 70,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,6 млрд, или 94,3%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br9,1 млрд (67%), Фонд универсального обслуживания - Br30,9 млн (80,3%), Фонд гражданской авиации - Br23,1 млн (111,6%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,6 млн (50%).

По состоянию на 1 сентября задолженность по налогам и сборам составила Br179,5 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-август составили Br28,3 млрд, или 61,7%. Расходы республиканского бюджета составили Br12 млрд, или 58,7%.

На общегосударственную деятельность направлено Br5 млрд (50,3%), на финансирование национальной экономики - Br3 млрд (66,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br8,9 млрд (62,5%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br8,7 млрд (64,7%), Фонда универсального обслуживания - Br10,9 млн (28,3%), Фонда гражданской авиации - Br14,9 млн (72%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,3 млн (25%).-0-