Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-сентябре составил Br3,4 млрд

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-сентябре 2018 года составил Br3,4 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь сложился в сумме Br4,3 млрд.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,3 млрд, Фонда универсального обслуживания - Br18,1 млн, Фонда гражданской авиации - Br8,4 млн, Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,4 млн.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь сложились в сумме Br36,3 млрд, или 78,4% уточненного годового плана. Доходы республиканского бюджета составили Br17 млрд, или 80,9% плана.

Поступление НДС составило Br7,7 млрд (76,6% плана). Налога на прибыль поступило Br2 млрд (60,7%). Акцизы поступили в сумме Br2 млрд (80,1%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4 млрд (104,5%).

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br10,2 млрд (75%), Фонд универсального обслуживания - Br31 млн (80,5%), Фонд гражданской авиации - Br23,7 млн (114,5%), Фонд Департамента исполнения наказаний - Br0,8 млн (66,7%).

По состоянию на 1 октября задолженность по налогам и сборам составила Br169,3 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-сентябрь составили Br32 млрд, или 69,5% годового плана. Расходы республиканского бюджета составили Br13,6 млрд (66,4%).

На общегосударственную деятельность направлено Br5,8 млрд (58%), на финансирование национальной экономики - Br3,3 млрд (73,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br10 млрд (69,6%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br9,9 млрд (73,6%), Фонда универсального обслуживания - Br12,9 млн (33,5%), Фонда гражданской авиации - Br15,3 млн (73,9%), Фонда Департамента исполнения наказаний - Br0,4 млн (33,3%).-0-