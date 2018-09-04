Производство активированного угля из торфа планируют создать в Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПО "Белтопгаз" совместно с Национальной академией наук работают над проектом создания в Беларуси импортозамещающего производства по изготовлению активированного угля из торфа. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора "Белтопгаза" Валерий Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем совместно с академией наук над расширением линейки продукции на основе торфа, то есть над его глубокой переработкой, - сказал Валерий Ковалев. - В настоящее время прорабатываем вопрос об изготовлении в Беларуси активированного угля из нашего сырья, добытого в месторождении Туршовка. Мы изучили этот вопрос, в том числе то, сколько республика закупает этого товара за границей. Провели испытания - произвели продукт из нашего сырья на территории России. Результаты порадовали - по качеству наш активированный уголь на торфе не уступает иностранным аналогам".

На сегодняшний день проект подошел к стадии создания опытно-промышленного комплекса. "Планируем совместно с НАН Беларуси до 2021-2022 годов уже получить на нашем оборудовании порядка 100 т продукта и опробовать его на базе предприятий системы энергетики, ЖКХ, водоканалов. Чтобы дальше принимать решение о промышленном освоении производства активированного угля", - уточнил Валерий Ковалев.

Также совместно с НАН Беларуси прорабатываются другие новинки: гранулированные удобрения, строительные утеплители с добавлением торфа. По словам собеседника, это перспективные направления. В свое время такая экспортно ориентированная продукция, как торф кипованный и питательные грунты на основе торфа, послужила серьезным толчком к развитию. Начали активно привлекаться инвесторы, наращивался экспорт, диверсифицировались рынки сбыта. "Учитывая это, мы планируем строительство в ближайшее время нового цеха по переработке торфа на базе ОАО "Туршовка", - добавил Валерий Ковалев.

В 2018 году Беларусь отмечает 60-летие начала газификации и 100-летие со дня принятия директивных документов по разработке торфяных месторождений. Этим датам посвящена пресс-конференция, которая прошла сегодня в Минске.-0-