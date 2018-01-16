Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2017 году увеличилось на 4,1%

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило Br18,2 млрд и увеличилось по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах на 4,1%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Наибольший удельный вес в общем объеме продукции сельского хозяйства занимает Минская область (23,8%), далее следуют Брестская область (18,7%), Гомельская (16,8%), Гродненская (16,4%), Могилевская (12,4%) и Витебская область (11,8%).

На долю сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, приходится 81,8% продукции, хозяйств населения - 18,2%.-0-