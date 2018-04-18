Производство сельхозпродукции в Беларуси в I квартале увеличилось на 1,9%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в I квартале в хозяйствах всех категорий в текущих ценах составило Br2 млрд 493 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось в сопоставимых ценах на 1,9%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br2 млрд 395 млн, что в сопоставимых ценах на 2,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 457,2 тыс. т (на 1,4% больше), молока произведено 1732,3 тыс. т (на 2,7% больше), яиц - 801,7 млн штук (99,2% к уровню I квартала 2017 года).

Производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 434,3 тыс. т и по сравнению с январем-мартом 2017 года увеличилось на 2%, молока произведено 1685,5 тыс. т, что на 3,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, яиц - 708,8 млн штук (99,9% к аналогичному периоду в прошлом году).

На 1 апреля 2018 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,9%, в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,3% больше).-0-