Производство сельхозпродукции в Беларуси в I полугодии увеличилось на 1,7%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в первом полугодии 2018 года производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило Br5,9 млрд и увеличилось по сравнению с первым полугодием 2017-го в сопоставимых ценах на 1,7%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br5,7 млрд, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В Беларуси продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,3 млн т кормовых единиц, или 106,3% к аналогичной дате прошлого года. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 7,1 ц кормовых единиц (на 1 июля 2017-го - 6,7 ц).

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 905,9 тыс. т, что на 0,3% больше, чем за первое полугодие 2017 года, молока произведено 3,68 млн т (на 1,5% больше). В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 865,6 тыс. т и по сравнению с первым полугодием 2017-го увеличилось на 0,7%. Молока в сельхозорганизациях произведено 3,538 млн т, что на 1,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 июля 2018 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,2%.-0-