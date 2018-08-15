Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле увеличилось на 6,1%

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-июле 2018 года в хозяйствах всех категорий составило Br8,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось в сопоставимых ценах на 6,1%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях произведено продукции на Br7,6 млрд, что в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В хозяйствах всех категорий выращено скота и птицы в живом весе 1 млн 56,8 тыс. т (на 0,2% больше, чем за январь-июль 2017-го), молока - 4 млн 349,8 тыс. т (на 0,8% больше). Производство скота и птицы в сельхозорганизациях составило 1 млн 11,2 тыс. т (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,6%), молока произведено 4 млн 172,6 тыс. т (на 1,3% больше).

На 1 августа в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов и по сравнению с аналогичной датой предыдущего года увеличилась на 0,1%, в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,2% больше).-0-