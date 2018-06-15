Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае увеличилось на 3%

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-мае 2018 года в хозяйствах всех категорий составило Br4,5 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно увеличилось в сопоставимых ценах на 3%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br4,4 млрд, что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 754,6 тыс. т (на 0,3% больше), молока произведено 3 млн 12,4 тыс. т (на 2,4% больше).

Производство скота и птицы в сельхозорганизациях составило 719,5 тыс. т и по сравнению с январем-маем 2017 года увеличилось на 0,7%, молока произведено 2 млн 908,2 тыс. т, что на 2,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 июня в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года больше на 0,3%, в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,2% больше).-0-