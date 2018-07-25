Производство сельхозпродукции в фермерских хозяйствах с 2011 года выросло в два раза

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах с 2011 года возрос в два раза, сообщил сегодня на пресс-конференции консультант отдела реформирования предпринимательства и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Кошля, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране насчитывается 3168 крестьянских (фермерских) хозяйств, количество которых ежегодно увеличивается. В их пользовании находится 180 тыс. га земли. Средний размер земельного участка в фермерских хозяйствах составляет около 78 га. Основная специализация - растениеводство. Объемы производства продукции сельского хозяйства в фермерском секторе по сравнению с 2011 годом возросли в два раза. Рентабельность продаж за последние шесть лет не опускалась ниже 17%. Удельный вес фермерских хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции составляет более 2%, производства конкретно зерновых - также около 2%. По оперативным данным, органическим земледелием в Беларуси занимается около 10 крестьянских (фермерских) хозяйств", - сказал Иван Кошля.

Актуальным вопросом для фермерских хозяйств является государственная поддержка. Основные мероприятия по поддержке и созданию условий для их развития определены подпрограммой 10 Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. "В соответствии с подпрограммой средства республиканского бюджета направляются на оплату работ по установлению границ земельных участков, а также на первичное обустройство крестьянских (фермерских) хозяйств. А это строительство дорог, линий электропередачи, объектов водо- и газоснабжения, телефонной связи, а также мелиорация земель. В текущем году на эти мероприятия планируется направить Br571,5 тыс.", - отметил представитель Минсельхозпрода.

Также фермерские хозяйства имеют право участвовать в реализации мероприятий и других подпрограмм Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. "Например, таких как посадка плодово-ягодных культур и уход за ними. На эти мероприятия в текущем году планируется направить Br1,584 млн. Также фермерские хозяйства могут участвовать в мероприятиях по развитию племенного дела в животноводстве. На эти цели в 2018 году будет направлено Br8,874 млн", - добавил Иван Кошля.

Он также рассказал о решении вопроса обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств материально-технической базой. "Обеспечение их тракторами, сельхозмашинами и оборудованием осуществляется путем прямой продажи по договорам с заводами-изготовителями и их представителями на льготных условиях согласно действующим нормативно-правовым актам. На 2018 год ОАО "Белагропромбанк" открыло кредитную линию для закупки сельхозтехники на сумму Br2,85 млн", - отметил представитель Минсельхозпрода.

Кроме того, фермерским хозяйствам в Беларуси предоставлен особый режим налогообложения в соответствии с законодательством. В течение трех лет со дня государственной регистрации они освобождаются от уплаты всех видов налогов, кроме налога на доходы от деятельности, не связанной с сельскохозяйственным производством. За фермерскими хозяйствами также сохраняется право перейти на уплату единого налога для производителей сельхозпродукции в соответствии с Налоговым кодексом.-0-