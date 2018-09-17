Производство светотехнического оборудования планируется развивать в ЕАЭС

17 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Производство светотехнического оборудования планируется развивать в Евразийском экономическом союзе. С этой целью Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил новую технологическую платформу в сфере разработки и производства светотехнического оборудования "Евразийская светотехническая платформа", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Основные направления работы новой платформы - разработка современного оборудования и инновационных технологий для производства светотехнической продукции, а также энергосберегающего светотехнического оборудования для пищевых и перерабатывающих производств агропромышленного комплекса союза, - отметили в ЕЭК. - Кроме этого, объединение будет представлять интересы участников платформы в уполномоченных органах стран союза и международных организациях, займется оценкой уровня патентной защиты разрабатываемых технологий и организацией профильных образовательных и деловых мероприятий".

Евразийская светотехническая платформа, в дополнение к узкопрофильной светодиодной, будет способствовать созданию в ЕАЭС совместных проектов и комплексного производства систем освещения на основе всех видов источников света: натриевых, галогенных, люминесцентных и других светильников.

Евразийские технологические платформы являются механизмом кооперации в научно-технической, инновационной и производственной сферах и создают условия для сотрудничества между ведущими организациями бизнеса, науки, общественными организациями стран ЕАЭС. Новая техплатформа стала четырнадцатой в ЕАЭС. Ранее были утверждены платформы в сферах космических и геоинформационных технологий, биомедицине, суперкомпьютерах, фотонике, технологии добычи твердых полезных ископаемых, экологического развития, биотехнологий, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности и других.-0-