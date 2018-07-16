Промпроизводство в Беларуси в I полугодии увеличилось на 7,8%

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в первом полугодии текущего года объем промышленного производства в текущих ценах составил Br53 млрд, или в сопоставимых ценах 107,8% к уровню января-июня 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,7%, в обрабатывающей промышленности - на 8,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,5%.

Индекс промышленного производства за июнь 2018 года к июню 2017-го составил 105,3%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-июнь 2018 года превысил уровень первого полугодия 2017 года. Наибольший рост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 19,2%), изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,8%), транспортных средств и оборудования (на 13,7%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,9%), металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,6%).-0-