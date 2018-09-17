Промпроизводство в Беларуси в январе-августе увеличилось на 7,1%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-августе в текущих ценах составил Br71,1 млрд, или в сопоставимых ценах 107,1% к уровню января-августа 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3%; в обрабатывающей промышленности - на 7,4%; в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,4%; в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,4%.

Индекс промышленного производства за август 2018 года к августу 2017-го составил 104,3%, к июлю 2018 года - 105,2%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-август 2018 года превысил уровень восьми месяцев 2017-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 16,4%); транспортных средств и оборудования (на 15,6%); изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 13,9%); основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 10,8%); металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 6,7%).-0-