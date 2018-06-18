Промпроизводство в Беларуси в январе-мае увеличилось на 8,3%

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе-мае 2018 года объем промышленного производства в текущих ценах составил Br44,2 млрд, или в сопоставимых ценах 108,3% к уровню января-мая 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,1%, в обрабатывающей промышленности - на 9,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 4,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,8%.

Индекс промышленного производства за май 2018 года к маю 2017-го составил 106,3%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-май 2018 года превысил уровень января-мая 2017 года. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 19,7%), транспортных средств и оборудования (на 15,3%), изделий из дерева и бумаг, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,9%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 13,9%), кокса и продуктов нефтепереработки (на 10,6%).-0-