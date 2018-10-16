Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 6,8%

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-сентябре в текущих ценах составил Br80,5 млрд, или в сопоставимых ценах 106,8% к уровню января-сентября 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,6%; в обрабатывающей промышленности - на 6,9%; в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 7,7%; в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,3%.

Индекс промышленного производства за сентябрь 2018 года к сентябрю 2017-го составил 104,4%.

Во всех отраслях обрабатывающей промышленности объем промпроизводства за январь-сентябрь 2018 года превысил уровень девяти месяцев 2017-го. Наибольший прирост наблюдался в производстве транспортных средств и оборудования (на 16,8%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 15,3%); изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 14,4%); основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 10,7%); химических продуктов (на 6,1%).-0-