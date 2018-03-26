Провинция Китая Хунань заинтересована развивать сотрудничество по поставкам белорусских продуктов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская провинция Хунань заинтересована в развитии сотрудничества по поставкам белорусских продуктов. Об этом сегодня шла речь на встрече парламентской делегации Беларуси с начальником департамента коммерции региона Пэн Янь Фэном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Провинция Хунань активно сотрудничает с Могилевской областью. В свободной экономической зоне "Могилев" создано совместное белорусско-китайское производство строительной и коммунальной техники. Партнером с китайской стороны выступила компания Zoomlion. Развивается сотрудничество и в сфере поставок продовольствия - в Хунань экспортируется молочная продукция ОАО "Бабушкина крынка". Вместе с тем, потенциал сотрудничества задействован не в полную силу, отметил во время встречи Пэн Янь Фэн. "Мы могли бы сделать гораздо больше, в том числе по поставкам пищевой продукции. Ведь у нас в провинции знают и любят белорусские молочные продукты, печенье", - сказал начальник департамента. В этой связи он предложил обсудить условия, необходимые для экспорта белорусских товаров, включая вопросы логистики. В числе возможных направлений взаимодействия Пэн Янь Фэн также назвал микроэлектронику, нефтехимию, строительство, легкую промышленность.

"Контакты укрепляются, отношения Беларуси и Китая выходят на новый уровень развития", - добавил он. Особое значение Китай придает инициативе "Один пояс и один путь". В Китае, как подчеркнул Пэн Янь Фэн, расценивают Беларусь как надежного партнера и связывают большие надежды с совместным проектом по созданию индустриального парка "Великий камень", который рассматривают как важное звено нового Шелкового пути. Он выразил уверенность в том, что визит парламентской делегации в Китай будет содействовать развитию двусторонних отношений. "Департамент коммерции провинции Хунань будет прилагать усилия для расширения нашего партнерства", - резюмировал начальник департамента.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак от имени парламентской делегации поблагодарил представителей департамента за возможность обсудить перспективы взаимодействия и обменяться опытом. Он также поддержал инициативу китайской стороны о более активном сотрудничестве бизнес-кругов двух стран. Кроме того, парламентарии предложили представителям департамента коммерции детально обсудить возможности реализации совместных проектов в области животноводства, молочной и мясной промышленности, образования, подготовки кадров, IT-индустрии, туризма.

Хунань является лидером по производству риса в Китае. Провинция богата полезными ископаемыми - здесь успешно развивается черная и цветная металлургия. Население провинции составляет 73 млн человек. Валовой региональный продукт в 2017 году достиг 3,46 трлн юаней, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Встреча состоялась в городе Чанша во время рабочей поездки парламентской делегации в Китай, которая проходит 21-30 марта.-0-