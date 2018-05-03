Ранние яровые в Беларуси посеяны на 93,1% площадей

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые посеяны в Беларуси на 93,1% площадей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По информации на 3 мая, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 948 тыс. га, или 93,1% от плана.

В Брестской, Минской и Могилевской областях работы завершены. Массовый сев заканчивается в Гомельской (97,2%) и Гродненской (98,7%) областях. В Витебской области осталось засеять 31,6% площадей.

В целом ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году планируется посеять на площади 1,019 млн га. Наибольшие площади отведены в Минской и Витебской областях (217 тыс. га и 204 тыс. га соответственно).

Лен-долгунец уже посеян на 80,5% отведенных площадей (39,9 тыс. га), сахарная свекла - на 99,9% (96,6 тыс. га), кукуруза на зерно - 68,2% (109,7 тыс.га).-0-