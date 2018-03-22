Развитие индустриального парка "Великий камень" обсудили белорусские парламентарии в Китае

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики в составе парламентской делегации приняли участие во встрече с представителями китайской компании China Merchants Group во главе с членом совета директоров компании, генеральным исполнительным директором СЗАО "Компания по развитию индустриального парка "Великий камень" Ху Чжэном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Встреча состоялась во время рабочей поездки парламентской делегации в Китай, которая проходит с 21 по 30 марта.

Обсуждены вопросы развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". На его территории уже построены бизнес-центр, торгово-выставочный комплекс, складские помещения, гостиница. В июне текущего года начнутся работы по строительству бизнес-инкубатора, который будет содействовать продвижению инновационных стартап-проектов.

"Парк должен быть зоной экспериментов и инноваций", - подчеркнул Ху Чжэн. По его словам, за январь-февраль текущего года резидентами парка стали 5 компаний. Всего в парке работают 28 резидентов: 16 из них - китайские компании, 6 - белорусские, 6 - из других стран.

В парке уже созданы условия для широкомасштабного привлечения инвесторов. "Парк открыт для компаний всего мира. Очень приветствуем вхождение в его состав инвесторов из Европы и Америки", - сказал он. В числе преимуществ сотрудничества с Беларусью Ху Чжэн назвал выгодное географическое положение, безопасность и стабильность, развитую промышленную базу. Китай связывает с "Великим камнем" большие надежды и рассматривает его как важное связующее звено между Европой и Азией. "Парк станет важной опорной точкой в экономическом поясе "Шелкового пути", - подчеркнул Ху Чжэн.

К концу 2020 года количество резидентов парка планируется увеличить до 70. "Мы рассчитываем привлечь в рамках контрактов инвестиции в общей сумме от $2 млрд до $2,5 млрд", - пояснил Ху Чжэн.

В состав делегации от Совета Республики вошли председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Алла Бодак, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Нина Железнова, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Михаил Ситько, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Григорий Бысюк и член Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Галина Трибунах.-0-