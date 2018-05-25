25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные советы по развитию предпринимательства создадут во всех областях Беларуси до середины июня. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа по созданию региональных советов по развитию предпринимательства практически завершена, осталась Витебская область. Там необходимо подписать соответствующее решение облисполкома. Это будет сделано если не в мае, то до середины июня точно", - сказал Александр Турчин.

Он отметил, что работа в таких советах уже идет. "Может, не так быстро, как хотелось бы, но эта работа ведется - проходят первые заседания, люди обсуждают проблемы. И это очень важно, что появляются такие диалоговые площадки, на которых решаются спорные вопросы", - подчеркнул он.

Говоря о других инициативах, над которыми работает Совет по развитию предпринимательства, Александр Турчин напомнил, что на завершающей стадии находится инициатива по внесению изменений в указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств". Кроме того, предлагается обсудить изменения нескольких статей Уголовного кодекса. Речь идет о статьях 233 и 234, которые касаются незаконной предпринимательской деятельности и лжепредпринимательства. "Свои предложения мы направили в Палату представителей и предложили на такой широкой дискуссионной площадке с участием представителей бизнеса, юристов, депутатов обсудить их и прийти к какому-то общему мнению", - констатировал Александр Турчин.-0-