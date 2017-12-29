Реконструкцию гостиницы "Гродно" планируется завершить в 2020 году

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализацию совместных проектов Беларуси и провинции Ганьсу (КНР) обсудили во время встречи заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин с главой представительства Общества внешней торговли провинции Ганьсу в Беларуси Дин Жуцзюнем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Провинцией Ганьсу наиболее успешно реализуются соглашения и договоренности, достигнутые между Беларусью и провинциями КНР. Особо отмечена высокая значимость и результативность сотрудничества провинции Ганьсу и Гродненской области. Обсуждались ключевые совместные проекты провинции с Беларусью в 2017-2020 годах, включая сотрудничество в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма, проекты по подготовке кадров строительной индустрии, созданию логистического центра, открытию центров традиционной китайской медицины.

В настоящее время уже введены в эксплуатацию ресторан китайской кухни "Восточный" в Минске (инвестиции - $800 тыс.), а также создан центр традиционной китайской медицины в Гродно. Ведется строительство с вводом в эксплуатацию в 2018-2019 годах ряда объектов. Например, строительство многофункционального комплекса дочерней компанией корпорации CGICOP - ООО "СИГИКОП-Бел", в котором будет расположена белорусская штаб-квартира корпорации (инвестиции - $30 млн), строительство комплексного логистического центра в Гродно (инвестиции - $8 млн), строительство арендного жилья с участием ООО "СИГИКОП-Бел", центров традиционной китайской медицины во всех областях Беларуси, начиная с Брестской, Витебской областей и Минска. Реализуется проект по реконструкции гостиницы "Гродно" (инвестиции - $15 млн). Данный проект планируется завершить в 2020 году.

Были также затронуты вопросы, с которыми китайская сторона сталкивается при реализации проектов, а также выдвинуты предложения по развитию отношений между Беларусью и провинцией Ганьсу в 2018 году.

В 2017 году подписан меморандум между ООО "СИГИКОП-Бел" и Администрацией Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" о вхождении данной компании в индустриальный парк в качестве резидента. Кроме того, по просьбе Анатолия Калинина за счет китайской стороны в рамках подписанного соглашения между Министерством архитектуры и строительства Беларуси и корпорацией CGICOP осуществляется подготовка и повышение квалификации белорусских специалистов в строительной отрасли.-0-