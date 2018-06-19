Резких скачков белорусского рубля в ближайшие годы быть не должно - эксперт

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резких скачков белорусского рубля в ближайшие годы быть не должно. Такое мнение высказал сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин.

По его словам, власти проводят взвешенную и осмотрительную денежно-кредитную политику, устойчивости рубля ничего не угрожает. "Рубль, вероятнее всего, будет в долгосрочном периоде снижаться, но без скачков, плавно, приблизительно пропорционально инфляции, которая сама по себе последние годы замедляется. Со стороны нынешней денежно-кредитной политики угроз для рубля не видно", - подчеркнул эксперт.

При этом Александр Сабодин отметил, что остается риск внешних шоков. "Например, резкого снижения мировых цен на основные позиции белорусского экспорта, такие как нефтепродукты или калийные удобрения. Или, как пример возможной угрозы, резкое ослабление российской валюты может потянуть за собой и белорусский рубль", - сказал он.

Директор ООО "Альпари Евразия" напомнил, что с начала года доллар прибавил к белорусскому рублю менее 2%, европейская валюта снизилась более чем на 1%, а российский рубль потерял к белорусскому около 7,5%. В результате валютная корзина снизилась к началу года приблизительно на 3,5% и вернулась к уровням августа прошлого года. Основа укрепления белорусского рубля - положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, а также превышение продажи валюты над покупками, прежде всего за счет валютных сбережений населения.-0-

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