Риск превышения прогноза по инфляции по итогам года должен быть минимизирован - Кобяков

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риск превышения прогноза по инфляции по итогам 2018 года (6%. - Прим. БЕЛТА)) должен быть минимизирован, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров, где обсуждаются итоги социально-экономического развития в первом квартале, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инфляция удерживается в заданных параметрах (2,5% к декабрю 2017 года при прогнозе на первый квартал не более чем 2,7%). Вместе с тем по ряду позиций, прежде всего по некоторым продуктам питания, рост цен превышает общий уровень, на это обращал внимание правительства глава государства на текущей неделе. Риск превышения прогнозного показателя по инфляции по итогам года должен быть минимизирован", - сказал Андрей Кобяков.

Если необходимы дополнительные решения по сдерживанию необоснованного роста цен, вносите соответствующие предложения", - добавил глава правительства, обращаясь к министру антимонопольного регулирования и торговли.

Как и планировалось, республиканский бюджет исполняется с профицитом. В январе-марте 2018 года он составил Br1,2 млрд, или 4,6% ВВП. Весь профицит направлен на погашение валютного долга страны - как и намечалось. В полном объеме профинансированы расходы бюджета на выплату заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат населению.

Выплаты по валютным долгам составили $2,2 млрд. При этом золотовалютные резервы страны снизились незначительно - на $0,3 млрд примерно до $7 млрд. "На фоне значительных выплат по внешним и внутренним валютным обязательствам это хороший результат. Главное сейчас не допустить дальнейшего снижения уровня золотовалютных резервов страны. Это гарантия платежеспособности и макроэкономической стабильности", - отметил Андрей Кобяков.

Постепенно улучшается ситуация с финансами предприятий. "С учетом накопленных проблем - медленнее, чем хотелось, но шаг за шагом движемся вперед", - констатировал премьер-министр. В январе 2018 года с учетом отнесения всех курсовых разниц на финансовый результат деятельности организаций были негативные тенденции по чистой прибыли. Однако уже в феврале ситуация начала улучшаться: чистая прибыль за два месяца составила Br1,1 млрд.

Средняя процентная ставка по новым кредитам для юридических лиц в белорусских рублях без учета льготных кредитов в марте 2018 года продолжила снижаться - до 11,3% годовых (по сравнению с декабрем 2017 года - на 0,1 процентного пункта). "То есть мы прошли период, наиболее сложный в плане инфляции, без ухудшения ситуации на рынке процентных ставок. С учетом динамики макроэкономических показателей имеются предпосылки к дальнейшему снижению процентной ставки", - сказал Андрей Кобяков.

Наблюдаются положительные тенденции роста реальных денежных доходов населения. Вместе с тем остается недостаточной работа по выполнению одной из ключевых задач - обеспечению выхода на уровень средней заработной платы по стране в Br1 тыс. Руководитель правительства констатировал, что целевые параметры по росту заработной платы за март не выполнены. Как результат - средняя заработная плата не дотянула до целевого уровня в Br1 тыс., составив Br926,8.

"Параметры в отраслевом и региональном разрезах доведены достаточно напряженные, как и условие их выполнения - обязательная увязка с ростом производительности труда. Ответственность за выполнение этих целевых параметров персональная. К отдельным госорганам есть претензии к тому, как развернуто выполнение доведенных заданий по подчиненным организациям", - обратил внимание Андрей Кобяков. Сегодня на заседании будет доложено о результатах этой работы с предложениями о мерах ответственности кадров.-0-