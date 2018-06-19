Ряд белорусских предприятий готовы поставлять сельхозпродукцию в Россию по электронным сертификатам с 1 июля

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд белорусских предприятий готовы поставлять сельхозпродукцию в Россию по электронным ветеринарным сертификатам с 1 июля, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления государственной ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Виталий Дубиковский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с планом, подписанным в январе, белорусская и российская система прослеживаемости сельхозпродукции уже должны были синхронизировать свою работу, чтобы с 1 июля информация обо всех белорусских товарах, отгружаемых в Россию, в электронном виде поступала в российскую систему "Меркурий". Однако план не выполнен со стороны Россельхознадзора. Был согласован новый план действий, предусматривающий, что с 1 июля передавать в электронном виде информацию об отгружаемых товарах будут только те белорусские предприятия, которые наладят эту систему, и только в случае, если Россельхознадзор обеспечит прием этих данных в пунктах предварительного уведомления на границе. Готовность ряда белорусских предприятий высокая, но пока прием информации российская сторона не наладила. Вчера мы направили письмо в Россельхознадзор с просьбой организовать выезд на пункты предварительного уведомления для отработки механизма", - сказал Виталий Дубиковский.

Кроме того, принято решение, что до 1 января 2019 года белорусская сельхозпродукция может следовать в Россию как по электронным, так и по бумажным ветеринарным сертификатам. "Российская сторона обещала, что проблем с перемещением товаров через границу не будет", - отметил начальник управления.

В дальнейшем от бумажных сертификатов планируется отказаться. Согласно плану, с 1 января 2019 года все белорусские предприятия будут поставлять сельхозпродукцию в Россию по электронным ветеринарным сертификатам.-0-