20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряду предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности будет оказана господдержка. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №39 от 18 января 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

В соответствии с постановлением Министерство финансов в 2018 году за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, обеспечит возмещение (уплату) части процентов за пользование кредитами, предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств. В списке предприятий, которым будет оказана государственная финансовая поддержка, ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Гомельдрев", филиал Светлогорского целлюлозно-картонного комбината "Бумажная фабрика "Красная Звезда", ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", ОАО "Речицадрев", ОАО "Ивацевичдрев", РУП "Завод газетной бумаги".

Условием возмещения процентов за пользование банковскими кредитами является выполнение организациями (за исключением ОАО "Гомельдрев") показателей по выручке от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости, доведенных концерном "Беллесбумпром", а для ОАО "Гомельдрев" - показателей по снижению уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) и по рентабельности продаж, доведенных ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Концерну "Беллесбумпром" совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 апреля 2019 года поручено внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об увеличении доли Беларуси в уставных фондах данных хозяйственных обществ на суммы оказанной им господдержки.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-