Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции Несвижского завода детского питания

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 3 октября отменила временные ограничения на поставки продукции белорусского предприятия ООО "Несвижский завод детского питания". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

Продукция должна быть произведена с 3 октября, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Такое решение Россельхознадзор принял по результатам инспекции данного предприятия, а также на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-