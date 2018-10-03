Россельхознадзор отменил ограничения на поставки продукции Несвижского завода детского питания

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 3 октября отменила временные ограничения на поставки продукции белорусского предприятия ООО "Несвижский завод детского питания". Такая информация размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
Продукция должна быть произведена с 3 октября, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
Такое решение Россельхознадзор принял по результатам инспекции данного предприятия, а также на основании гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.-0-
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