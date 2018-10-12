Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции с пяти предприятий Беларуси

12 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 12 октября снимает запрет на поставки продукции с пяти предприятий Беларуси. Информация об этом размещена на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.
В списке белорусских компаний, в отношении которых отменены ограничения, четыре молочных предприятия и одно мясоперерабатывающее. В частности, запрет снят на поставки в Россию цельномолочной продукции предприятий "Молочный гостинец" и "Молочный мир", пастеризованного молока наливом ИЧУСПП "Детскосельский Городок" филиала "Вировлянский", молока питьевого ОАО "Минский молочный завод №1", а также говядины ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат".
В сообщении Россельхознадзора отмечается, что запрет снят по итогам переговоров с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем, по результатам представленных белорусской стороной материалов и после проведения сверки объемов поставляемой из Беларуси животноводческой продукции.-0-
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