3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор завершил инспекцию белорусских производителей шампиньонов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
"Инспекция завершилась. Белорусская сторона в полном объеме предоставила всю необходимую информацию и наглядно продемонстрировала производственные мощности белорусских субъектов хозяйствования - производителей шампиньонов", - сказали в Минсельхозпроде.
Как сообщалось, Россельхознадзор с 24 июля ввел временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3264 BYN
|2.326 BYN
|2.333 BYN
|USD
|2.0002 BYN
|2.008 BYN
|2.013 BYN
|RUB
|3.1701 BYN
|3.156 BYN
|3.175 BYN