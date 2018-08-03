3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор завершил инспекцию белорусских производителей шампиньонов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

"Инспекция завершилась. Белорусская сторона в полном объеме предоставила всю необходимую информацию и наглядно продемонстрировала производственные мощности белорусских субъектов хозяйствования - производителей шампиньонов", - сказали в Минсельхозпроде.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 24 июля ввел временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси.-0-