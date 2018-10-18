Российско-белорусский венчурный фонд вложится в 10 новых проектов до 2020 года

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-белорусский венчурный фонд RBF Ventures вложится в 10 новых проектов до 2020 года. Планы по инвестированию новых проектов и привлечению в капитал фонда коммерческих соинвесторов представлены на форуме "Открытые инновации" в Москве, сообщили БЕЛТА в Российской венчурной компании (РВК).

Первичную оценку RBF Ventures уже прошли более 150 стартапов. Из этого числа отобран и детально проработан ряд наиболее перспективных проектов, идет структурирование сделок, рассказал на форуме управляющий партнер Российско-белорусского венчурного фонда со стороны Беларуси Дмитрий Калинин.

По его словам, RBF Ventures становится ключевым участником белорусского венчурного рынка. "Мы намерены поддержать рынок. Сегодня фонд ориентирован на предоставление белорусскому венчурному рынку наиболее удобных и востребованных инвестиций - от $500 тыс. до $2 млн", - отметил Дмитрий Калинин.

"Экономика России и Беларуси тесно связаны, поэтому Российской венчурной компании несомненно интересна совместная деятельность, - считает управляющий партнер RBF Ventures, член правления РВК Михаил Федотов. - У нас позитивные прогнозы касательно развития двустороннего сотрудничества, мы планируем увеличить размер фонда - не только за счет государственных участников, но и частных инвесторов. В ближайшее время фонд анонсирует новые сделки".

Условия получения финансирования фонда - регистрация компании на территории России или Беларуси. Отраслевой фокус фонда - IT-сфера в широком смысле, включая сегменты Adtech, AgTech, EdTech, MedTech. RBF Ventures предоставляет инвестиции в 25 млн российских рублей проектам на ранних стадиях и до 140 млн российских рублей компаниям, находящимся на стадии роста.

На форуме в Москве также представлен Парк высоких технологий с уникальным налоговым режимом для резидентов.

Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций RBF Ventures создан в декабре 2016 года. Его размер составляет 1,4 млрд российских рублей. Инвесторами фонда выступили Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК, которые на первом этапе инвестировали в размере 50%, 49% и 1% соответственно. Управляющими партнерами фонда выступают Инфрафонд РВК и Белорусский инновационный фонд.-0-